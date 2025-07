VfB Stuttgart Nachwuchs: Auf nach Brasilien – das VfB-NLZ auf großer Fahrt

1 Das VfB-NLZ bricht zu einer Brasilienreise auf. Foto: Pressefoto Baumann

Das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum bricht zu einer Reise nach Brasilien auf, die es so beim Stuttgarter NLZ noch nie gab. Das sind die Hintergründe.











Link kopiert



Wenn sich die Junioren des VfB Stuttgart auf Reisen machen, dann steckt meist ein Turnier oder ein Trainingslager dahinter. So wie zuletzt bei der U 19 von Trainer Tobias Rathgeb, die nach dem 3. Platz beim Turnier in Ergenzingen in der Vorwoche an diesem Sonntag den Turniersieg beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall hat folgen lassen. Doch wie der Name schon nahelegt, ging es dabei ausschließlich gegen die altbekannte Konkurrenz aus Deutschland.