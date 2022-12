Dresden Geiselnahme in Einkaufszentrum - Tote in Prohlis gefunden

Die Polizei meldet eine Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie wurde weiträumig abgesperrt. In Prohlis wurde am Morgen eine tote Frau gefunden. Beides steht offenbar in einem Zusammenhang.