VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (re.) muss seine Mannschaft bis zum Rückrundenstart wieder in Schwung bringen.

Stuttgart - Der Mathematiker im Team des VfB Stuttgart ist ja eigentlich der Trainer, Pellegrino Matarazzo. Da der Fußball aber selten komplizierte Rechnungen verlangt, wagte sich am Sonntag auch Sven Mislintat an eine Hochrechnung. Mindestens 37 Punkte, so seine Vorausschau, seien nötig, um in dieser Saison den Klassenverbleib zu erreichen. 37 Punkte – von denen der VfB in der ersten Saisonhälfte 17 gesammelt hat.