Der VfB Stuttgart hat über den Umweg Relegation den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga doch noch geschafft. Jetzt aber steht der Verein vor der drängenden Frage, welche Wege künftig aus der Dauerschleife Abstiegskampf führen können.









Es war schon spät am Abend, als Sebastian Hoeneß noch einmal zu einem allgemeinen Lob ansetzte. Nicht für seine Mannschaft, der hatte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem geschafften Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV schon mehrfach verbal auf die Schulter geklopft. Auch nicht für den nie aufgebenden Gegner oder das souveräne Schiedsrichtergespann. Nein, für die Kulisse. „Gratulation an beide Fanlager“, sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz im Volkspark-Stadion, „sie haben aus beiden Relegationsspielen etwas Besonderes gemacht. Es war Fußball pur.“