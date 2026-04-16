VfB Stuttgart: Nach Coup gegen Real – FC Bayern jetzt heiß auf den Titelgewinn gegen den VfB

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League hat der FC Bayern schnell ein neues Ziel formuliert. Am Sonntag soll der Meistertitel her – im Duell mit dem VfB Stuttgart.
Der Jubel im Lager des FC Bayern war riesengroß nach dem Triumph über Real Madrid und dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Nicht kleiner war am Mittwochabend die Lust, mit dem Feiern am kommenden Sonntag gleich weiterzumachen. „Das würde diese Woche natürlich noch mal abrunden“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl – mit Blick auf die Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend (17.30 Uhr). Denn: Dann können die Bayern mit einem Sieg schon die Meisterschaft klarmachen.