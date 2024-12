VfB Stuttgart: Mr. DFB-Pokal stellt keine Ansprüche

1 Traf bisher in jedem Pokalspiel für den VfB: Nick Woltemade. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Julia Rahn

Nick Woltemade kommt beim VfB immer besser in Schwung und hat ganz offensichtlich ein Faible für den DFB-Pokal. Nun soll es auch in der Liga klappen mit mehr Spielzeit und mehr Scorerpunkten auf dem Konto.











Er ist Stuttgarts „Mr. DFB-Pokal“ – Nick Woltemade. Der Neuzugang von Werder Bremen traf bisher in jeder Pokalpartie, gegen den SSV Jahn Regensburg packte er zudem noch einen Scorer drauf, legte das 1:0 von Enzo Millot vor und ist damit nun der erfolgreichste Offensivspieler der Weiß-Roten im diesjährigen Cup. Pokal und Woltemade – das passt! „Das ist einfach ein sehr geiler Wettbewerb“, jubelte der Youngster noch in den Katakomben des Jahnstadions und mit der Trophäe des „Man of the Match“-Awards in der Hand, der vom DFB zu jeder Partie ausgelobt wird.