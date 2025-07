VfB Stuttgart: Mitglieder, Tickets, Trikots – der VfB boomt weiter

1 Gespielt hat Deniz Undav im ersten Testspiel in Fellbach noch nicht, umringt von Fans war der Stürmer aber meistens. Foto: Pressefoto Baumann

Die Euphorie rund um die Stuttgarter hat durch den Sieg im DFB-Pokal nochmals zugenommen. Ein Blick auf die Zahlen und die Folgen.











Der Pokalsieg liegt zwar schon einige Wochen zurück, rund um den VfB Stuttgart ist er aber nach wie vor allgegenwärtig. Auf der Leinwand etwa, wo an diesem Donnerstag eine vereinseigene Dokumentation über die ereignisreichen Tage in Berlin in die Kinos der Region kommt und einen Blick hinter die Kulissen bietet. Wer der Trophäe darüber hinaus noch ein Stück näher kommen will, kann das gerade in ganz Baden-Württemberg tun: Mit seiner Tour „VfB im Ländle“ macht der Club Station auf Marktplätzen und bei Straßenfesten, die Schlangen für ein Foto mit dem DFB-Pokal sind dabei oft länger als an den Verpflegungsständen in der Halbzeit.