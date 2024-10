VfB Stuttgart: Mit mehr Durchschlagskraft, Mut und Kreativität gegen Hoffemheim

1 Für Enzo Millot, hier beim Kopfball zum 1:0 gegen Prag, und den VfB geht es weiter Schlag auf Schlag: Am Sonntag kommt die TSG Hoffenheim. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Gegen Sparta Prag hat sich der VfB in der Königsklasse mehr erhofft als ein 1:1. Jetzt geht es am Sonntag in der Liga gegen die sportlich angeschlagenen Hoffenheimer. Kommt die TSG zum richtigen Zeitpunkt?











Auf Feiertage nimmt der eng getaktete Spielplan im europäischen Fußball zwar grundsätzlich so gut wie keine Rücksicht. Doch der Terminkalender wollte es so, dass die Profis des VfB Stuttgart am Tag der deutschen Einheit trainingsfrei hatten – und damit trotz englischer Woche einmal kurz die Beine hochlegen konnten.