14 Mit großer Moral kam der VfB gegen Dortmund zu gefühlten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart zeigt große Moral und wird dafür mit dem gefühlten Sieg gegen Borussia Dortmund belohnt. Das kann der kolossale Kipppunkt für die bisher verkorkste Runde sein, meint Philipp Maisel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fußballfans haben ein feines Gespür. Im Allgemeinen. Und in Stuttgart ganz im Speziellen. Wenn also die rund 15000, die in der Cannstatter Kurve mehrheitlich stehen, lange nach Abpfiff beim Verlassen des Stadions anfangen zu singen, dann weiß man: Es ist etwas ganz Besonderes passiert.