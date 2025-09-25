VfB Stuttgart: Mit Geduld und Spielkunst: VfB findet die Lücken im Vigo-Riegel

Der Auftakt in die Europa-League-Saison ist gelungen. Gegen defensive Gäste lässt sich der VfB nicht aus der Ruhe bringen – und schlägt Celta Vigo verdient mit 2:1.
Mehr als zwölf Jahre nach seinem letzten Auftritt in der Europa League hat sich der VfB mit einem Sieg zum Auftakt der Ligaphase dieses Wettbewerbs zurückgemeldet. In der mit 58 000 Fans ausverkauften MHP-Arena lagen sich nicht nur der freudestrahlende Kapitän Ermedin Demirovic und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt nach Abpfiff in den Armen. Die Stuttgarter haben den Vigo-Riegel der defensiven Gäste letztlich geduldig und mit Erfolg geknackt. Gegen den spanischen Vertreter Celta Vigo gab es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß einen Sieg mit 2:1 (0:0).