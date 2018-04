VfB Stuttgart Mit diesen Spielern plant der VfB nächste Saison

Von Heiko Hinrichsen 03. April 2018 - 17:24 Uhr

Michael Reschke bastelt eifrig am neuen Kader Foto: Baumann

Durch den frühen Klassenerhalt besitzt der VfB Stuttgart anders als in den Vorjahren bereits Planungssicherheit. Wer kommt? Wer geht? Wer will gehen? Wer soll gehen? Ein Überblick über die Planungen des VfB

Stuttgart - Der spielerische Vortrag des VfB Stuttgart beim jüngsten 1:1 gegen den Hamburger SV war alles andere als ein Genuss. Doch die Erfolgsserie des in acht Partien weiter ungeschlagenen Cheftrainers Tayfun Korkut dauert an. 38 Punkte besitzt der VfB inzwischen auf seiner Habenseite – und wird aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen.

Im Fünfjahresplan des Präsidenten Wolfgang Dietrich, der den Club am Ende konstant ins obere Tabellendrittel der Bundesliga führen will, hat der VfB direkt nach dem Aufstieg also einen weiteren Schritt mit Bravour genommen. Frühzeitig besitzen die Stuttgarter Planungssicherheit für ein weiteres Jahr in Liga eins – und sehen sich dabei auch vom Budget her gut aufgestellt. „Unsere Planungen für die neue Saison laufen unabhängig von den Gesprächen mit weiteren Investoren. Der VfB ist finanziell absolut handlungsfähig“, sagt der Manager Michael Reschke, der bereits eifrig den Kader für die neue Saison zusammenstellt. Welche Spieler gehen, welche bleiben? Hier ein Überblick:

Diese Spieler bleiben beim VfB

„Die wichtigsten Spieler sind die, die schon da sind und die mit ihrer Top-Mentalität entscheidend für einen positiven Saisonverlauf sind“, ergänzt Reschke. Einen gewaltigen Umbruch wird es in diesem Sommer also nicht geben. Die Achse der Mannschaft bleibt beisammen. Dazu zählt der Torhüter Ron-Robert Zieler, der sich als sichere Nummer eins etabliert hat und der als ein Wortführer akzeptiert ist. Zu den weiteren Leistungsträgern, die dem VfB erhalten bleiben, gehören auch das Sturmduo Daniel Ginczek und sein Angriffspartner Mario Gomez. Gemeinsam mit den jungen Innenverteidigern Timo Baumgartl und Benjamin Pavard sowie dem Kapitän Christian Gentner und dem jungen Sechser Santiago Ascacibar bilden sie das Gerüst der Stuttgarter, die sich in der neuen Saison möglichst dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte festsetzen wollen.

„Mein Körper signalisiert mir nichts anderes, als dass ich weitermachen soll“, sagt Christian Gentner, dessen Vertrag nach der nächsten Saison, also im Sommer 2019 ausläuft. Mit dann 34 Jahren dürfte für den Nürtinger Schluss sein beim VfB. Doch in der nächsten Spielzeit setzt man am Wasen noch voll auf den Leitwolf.

Auch der 21 Jahre junge Pavard gilt als wichtiges Mosaik im Stuttgarter Personalpuzzle. Zwar ist der französische Nationalspieler schon jetzt bei vielen Clubs begehrt, doch dürfte die Abmachung mit dem VfB so aussehen, dass der Lockenkopf, dessen Vertrag erst im Winter bis 2021 verlängert wurde, noch ein Jahr bleibt, ehe man ihm im nächsten Sommer grünes Licht für einen Wechsel geben könnte, sofern die Ablöse stimmt. Eine Ausstiegsklausel jedenfalls, die besitzt Pavard.

Weiter fest zum Kader gehören auch Dennis Aogo, der noch bis 2019 an den VfB gebunden ist, sowie der Rekonvaleszent Matthias Zimmermann, der nach seinem Kreuzbandriss in der neuen Runde wieder angreifen will. Für offensive Dynamik sind Erik Thommy (links) sowie Chadrac Akolo (rechts) zuständig, während man weiter auch auf die Qualitäten des Innenverteidigers Marcin Kaminski setzt. So hat der VfB erst kürzlich mit dem Polen verlängert, obwohl dieser aktuell nur zweite Wahl ist.