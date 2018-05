VfB Stuttgart Mit Bruun Larsen in München?

Von gp 11. Mai 2018 - 17:27 Uhr

Jacob Bruun Larsen könnte am Samstag seinen Abschied im VfB-Trikot geben. Foto: Baumann

Vor dem Bundesligafinale am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in München steht VfB-Trainer Tayfun Korkut vor der kniffligen Frage: Wer ersetzt am besten das gesperrte Mittelfeld-Duo Santiago Ascacibar und Dennis Aogo?

Stuttgart - Auch wenn es für den VfB Stuttgart im letzten Saisonspiel bei Bayern München (15.30 Uhr) um nicht mehr allzu viel geht, ist Tayfun Korkut um ein möglichst gutes Ergebnis bemüht. Dafür wählt der VfB-Coach aller Voraussicht nach die Sicherheitsvariante. Zu der zählt, in der Viererabwehrkette möglichst keine Änderungen vorzunehmen.

Holger Badstuber wäre also in der Innenverteidigung gefordert, und nicht, wie aushilfsweise schon geschehen, in der Mittelfeldzentrale. Dort klafft nach den Sperren gegen Santiago Ascacibar (Gelb-Rot) und Dennis Aogo (fünfte gelbe Karte) ein Loch. Das Korkut wahrscheinlich mit Allzweckwaffe Christian Gentner und Orel Mangala füllen wird. Auf Gentners bisheriger Position im offensiven Mittelfeld ist Jacob Bruun Larsen eine ernst zu nehmende Alternative. Der Däne steht beim VfB vor dem Abschied. Das Leihgeschäft mit Borussia Dortmund endet nach dieser Saison. Die sportliche Führung des VfB hält aber große Stücke auf den 19-Jährigen – und traut ihm auch die Herausforderung in München zu.