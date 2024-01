MHP-Arena in Regenbogenfarben – was es damit auf sich hat

3 Auch von der Ferne war das Farbenspiel sehr gut zu sehen. Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart setzte am Wochenende ein ganz besonderes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und ließ seine Heimspielstätte in Bad Cannstatt hierfür – zum ersten Mal – in einem ganz besonderen Lichtermeer erstrahlen.











Link kopiert



Ein ganz besonderes Farbenspiel war am Sonntagabend in Bad Cannstatt zu sehen: Die MHP-Arena leuchtete weit sichtbar in Regenbogenfarben. Der Fußball-Bundesligist und mitgliederstärkste Verein Baden-Württembergs hatte die Aktion als Statement für Vielfalt und Toleranz initiiert.