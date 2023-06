1 Maximilian Mittelstädt wechselt von Hertha BSC nach Stuttgart. Foto: imago/Moritz Müller

Zwei Tage nach dem geschafften Klassenverbleib in der Bundesliga hat der VfB Stuttgart seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Maximilian Mittelstädt kommt von Absteiger Hertha BSC und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der 26-jährige gebürtige Berliner spielte seit 2012 elf Jahre lang ununterbrochen für die Hertha – erst in der Jugend, dann bei den Profis. Er absolvierte bislang 145 Bundesligaspiele, in denen er zwei Tore schoss und 15 Vorlagen gab.