Max Lesser, hier mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart verliert einen Spezialisten für den Bereich Data/Analysis. Max Lesser schließt sich Ajax Amsterdam an. Die Niederländer gaben den Transfer bereits offiziell bekannt. Lesser war beim VfB Stuttgart in den letzten Jahren eine feste Größe im sogenannten „Staff“, kümmerte sich um die Spielvor-, -auf, und -nachbereitung. Der Spezialist war zuletzt unter Trainer Sebastian Hoeneß wieder auf die Trainerbank bei Spielen zurückgekehrt und kann in seiner VfB-Zeit auf diverse Rollen zurückblicken.