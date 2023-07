1 Die VfB-Vorstände Alexander Wehrle (li.) und Rouven Kasper arbeiten mit Hochdruck an einem Abschluss mit einem neuen Trikotsponsor. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim VfB Stuttgart stapeln sich aktuell die guten Nachrichten. Durch das neue „Württemberger Weltmarken-Bündnis“ sollen bis zu 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren in der VfB-Kasse klingeln. Der Dauerkartenverkauf befindet sich auf Rekordkurs. Die Mitgliederzahl erreicht eine Rekordhöhe (aktuell rund 83 000). In Sachen CSR (gesellschaftliche Unternehmensverantwortung) ist mit der erstmals angekündigten Teilnahme an der Stuttgarter Pride-Parade beim Christopher Street Day ein großer Schritt getan worden, den viele Fans als überfällig erachtet haben. Und das neue, limitierte Trikot – noch ohne Sponsorenlogo – war innerhalb von vier Tagen ausverkauft.