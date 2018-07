VfB Stuttgart Mario Gomez steigt bald wieder ins Training ein

Von pma 24. Juli 2018 - 13:20 Uhr

Mario Gomez und Tayfun Korkut (re.) werden sich ab Freitag wieder täglich im Training besprechen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart reist an diesem Freitag ins Trainingslager. Mit dabei ist dann auch wieder Nationalspieler Mario Gomez.

Stuttgart - Dass Tayfun Korkut bereits zum Beginn der Vorbereitung vor gut zwei Wochen nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen konnte, war laut dem Trainer ein sehr positiver Faktor. Schließlich galt es, die Neuzugänge beim VfB Stuttgart zu integrieren und die Mannschaft auf ein gemeinsames Fitnesslevel zu bringen.

Auf zwei Spieler konnte Korkut allerdings bisher nicht zählen: Weltmeister Benjamin Pavard und Mario Gomez. Während Pavard noch bis 13. August von Korkut Urlaub gewährt bekommen hat und es insgesamt noch nicht final geklärt ist, ob er überhaupt wieder zum VfB zurückkehrt, ist der Einstieg von Mario Gomez absehbar.

Diesen Freitag wird es so weit sein. Geplant ist, dass Gomez am Freitagmorgen zur Mannschaft stößt und noch in Stuttgart das erste Mal trainiert. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bricht der Tross dann in Richtung Oberbayern auf. In Grassau am Chiemsee wird der VfB von Freitag an bis zum 3. August sein Quartier beziehen, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.