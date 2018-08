VfB Stuttgart Marcin Kaminski wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Von red/pj 24. August 2018 - 16:01 Uhr

Marcin Kaminski wechselt auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf. Foto: Pressefoto Baumann

Vor dem ersten Bundesligaspieltag gibt es beim VfB Stuttgart noch einen Abgang: Marcin Kaminski geht zum Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf.

Stuttgart - Marcin Kaminski verlässt den VfB Stuttgart und wechselt auf Leihbasis zum Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Der 26-jährige polnische Nationalspieler wird ein Jahr für den Bundesligaaufsteiger spielen. Die Fortuna besitzt keine Kaufoption für Kaminski, der seinen Vertrag beim VfB Stuttgart erst im Frühjahr bis 2021 verlängerte.

Trainer Tayfun Korkut hat mit Weltmeister Benjamin Pavard, Holger Badstuber, Timo Baumgartl und den aus Freiburg verpflichteten Marc-Oliver Kempf bereits vier Innenverteidiger im Kader, sodass Kaminski in Düsseldorf Spielpraxis bekommen soll. Der VfB glaubt aber weiterhin an den Polen, weshalb Düsseldorf auch keine Kaufoption eingeräumt wurde. In Düsseldorf trifft Marcin Kaminski auf zwei Ex-Stuttgarter und ehemalige Teamkollegen: Jean Zimmer und Matthias Zimmermann.