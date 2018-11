VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg So könnte der VfB spielen

Von hh 10. November 2018 - 06:00 Uhr

Lange machte dem Stuttgarter Verteidiger Marc Oliver Kempf ein Muskelfaserriss zu schaffen. In Nürnberg wird der 23-Jährige nun in der Startelf erwartet. Auch in der VfB-Offensive dürfte es zu einer Umstellung kommen.





Stuttgart - Für den zuletzt formschwachen Holger Badstuber dürfte ein Sommer-Neuzugang am elften Spieltag seinen Einstand im Stuttgarter Dress geben. Marc Oliver Kempf, 23, wird beim immens wichtigen Auswärtsspiel der Cannstatter an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg in der Startformation erwartet. In die Rolle des Mittelmannes der Dreierkette wird dann Benjamin Pavard schlüpfen, während Linksfuß Kempf nach einer langwierigen Muskelverletzung im Oberschenkel links erwartet wird.

Daniel Didavi ist eine Option

„Meine Erfahrung ist, dass ein Sieg sehr heilsam sein kann – und es plötzlich wieder läuft“, sagt der VfB-Cheftrainer Markus Weinzierl vor dem wichtigen Duell an der Noris. Schließlich ist der Aufsteiger Nürnberg einer der direkten Konkurrenten der Stuttgarter im Kampf um den Klassenverbleib. Inwieweit Daniel Didavi im Frankenland gegen seinen Ex-Club eingreifen kann, ist nicht endgültig geklärt. Vermutlich will sich Weinzierl bis zuletzt die Option offen halten, den lange Zeit angeschlagenen Zehner in der Startelf bringen zu können.