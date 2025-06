Er besitzt zwar noch einen Vertrag bis nächsten Sommer – doch die Zeichen stehen schon in dieser Transferperiode auf Abschied. Schließlich wird der VfB-Profi Luca Raimund bereits beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf als ganz heißer Kandidat in der Rubrik Neuzugänge gehandelt.

Als Talent Nummer eins aus dem eigenen Stall wurde Luca Raimund noch bis vor Kurzem beim VfB angesehen. Doch hinter dem 20-Jährigen, der bereits im Herbst 2023 in der Bundesliga für den VfB beim Spiel in Heidenheim debütiert hat, liegt eine Saison zum Vergessen.

Lesen Sie auch

Probleme im Oberschenkel sowie ein Muskelbündelriss ließen nur fünf Einsätze in Liga drei zu. Von Anfang Oktober an war der Böblinger in der abgelaufenen Runde fast durchgängig verletzt. Daher hätte der Weg des Mittelfeldspielers in der kommenden Spielzeit beim VfB über das Drittligateam geführt.

Doch nun kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit anders. So will der zuletzt so verletzungsanfällige Raimund, der fußballerisch weiterhin ein immenses Potenzial besitzt, offensichtlich seine Karriere im Rheinland bei Fortuna Düsseldorf neu beleben.