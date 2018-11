VfB Stuttgart Liveticker: Steht Donis für das Spiel in Leverkusen bereit?

Von red 21. November 2018 - 07:00 Uhr

Nach der Länderspielpause geht es für den VfB wieder um Punkte. Steht Tassos Donis bereit? Foto: Pressefoto Baumann

Vor dem Spiel in Leverkusen findet die Spieltags-Pressekonferenz mit VfB-Trainer Markus Weinzierl statt. Wir begleiten die Veranstaltung mit einem Liveticker.

Stuttgart - Knapp zwei Wochen nach dem Sieg in Nürnberg geht es für den VfB Stuttgart an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker)in der Bundesliga wieder um Punkte. Die Schwaben eröffnen den Spieltag mit der Partie in Leverkusen bei Bayer 04. Die Werkself steht in der Tabelle nur unwesentlich besser da, ist mit elf Punkten in Reichweite. Mit einem Sieg könnte der VfB also nach Punkten gleichziehen.

Zuvor findet aber die obligatorische Pressekonferenz statt. Trainer Markus Weinzierl spricht ab 11 Uhr zu den anwesenden Medienvertretern und gibt unter anderem Auskunft darüber, ob der lange verletzte Tassos Donis wieder zur Verfügung steht, der unter der Woche zumindest teilweise mit der Mannschaft trainiert hat. Wir sind mit einem Liveticker dabei.