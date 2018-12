U19 des VfB Stuttgart – Liveticker zum Nachlesen 5:1-Sieg im Landes-Duell

Von red 02. Dezember 2018 - 08:00 Uhr

Leon Dajaku ist der Topstürmer der U19 des VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann

Die U19 des VfB Stuttgart empfing die TSG Hoffenheim in der Junioren-Bundesliga. Wir waren vor Ort und haben das Spiel live getickert.

Stuttgart - Der Tabellenführer lud zum Tanz – der VfB Stuttgart empfing an diesem Sonntag die TSG Hoffenheim zum Landes-Duell in der Junioren-Bundesliga. Die Willig-Elf ist seit Wochen ungeschlagen, feierte zuletzt fünf Siege in Folge bei nur einem Gegentor.

Gegen Hoffenheim siegte die U19 des VfB Stuttgart nun mit 5:1. Hier gibt es den Live-Ticker von der Partie zum Nachlesen: