VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Liveticker: Zieler pariert gegen Werner - 0:0 zur Pause

Von red 11. März 2018 - 11:00 Uhr

Timo Baumgartl und der VfB Stuttgart wollen am Sonntag Timo Werner und Co. von RB Leipzig stoppen. Foto: AFP

Nach vier Siegen in Folge will der VfB Stuttgart weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. An diesem Sonntag gastiert Europapokal-Teilnehmer RB Leipzig in Bad Cannstatt. Wir begleiten die Partie im Liveticker.

Stuttgart - Unter Trainer Tayfun Korkut gab es für Fans, Spieler und Verantwortliche beim VfB Stuttgart zuletzt viel zu feiern: Der 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Köln war der vierte Bundesliga-Erfolg in Serie und hievte die Roten in der Tabelle auf Platz neun.

Doch die Roten wollen weiter punkten und sich mit einem weiteren Sieg ein noch größeres Polster auf den Relegationsplatz verschaffen. Nächster Gegner im heimischen Stadion ist der besonders in Fankreisen nicht unumstrittene Verein RB Leipzig. Der Europapokalteilnehmer aus Sachsen konnte zuletzt in der Liga nicht wirklich überzeugen und hofft am Neckar auf einen Befreiungsschlag.

Wir sind an diesem Sonntag vor Ort in Bad Cannstatt und begleiten die Partie im Liveticker. Spielbeginn in der Mercedes-Benz Arena ist um 15.30 Uhr.