VfB Stuttgart Liveticker: Das Korkut-Team beim 3-Ligen-Cup in Großaspach

Von red 07. September 2018 - 18:42 Uhr

Tayfun Korkut hofft mit dem VfB Stuttgart auf eine Leistungssteigerung beim 3-Ligen-Cup. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause und nimmt an diesem Freitag am 3-Ligen-Cup teil. Das Team von Tayfun Korkut spielt gegen die SpVgg Greuther Fürth und die SG Sonnenhof Großaspach. Wir tickern live.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bestreitet beim 3-Ligen-Cup in Großaspach am Freitag zwei Kurz-Testspiele à 45 Minuten. Nach dem verpatzten Saisonstart in der Bundesliga und dem deutlichen 0:3 gegen den FC Bayern München erhofft sich Trainer Tayfun Korkut eine Leistungssteigerung und neue Erkenntnisse mit Blick auf den Profikader.

Die Mannschaft mit dem Brustring bekommt es beim Mini-Turnier zunächst mit dem Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zu tun. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr. Anschließend trifft das Team um Kapitän Christian Gentner auf den Gastgeber SG Sonnenhof Großaspach. Der selbst ernannte „Dorfklub“ spielt in der dritten Liga und belegt dort derzeit den 13. Tabellenplatz. Die zweite Partie ist für 20 Uhr angesetzt.

Verfolgen Sie hier unseren Liveticker von der Veranstaltung in Großaspach.