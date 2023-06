9 Im Austausch: Laurin Ulrich (links) und Trainer Markus Fiedler beim Trainingsauftakt der U 21. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das 18-jährige Toptalent aus dem Profikader des VfB steht beim Trainingsauftakt der Stuttgarter Regionalliga-Mannschaft auf dem Platz. Was sind die Hintergründe?









Eigentlich hätte Laurin Ulrich ja noch Sommerpause. Die Profimannschaft des VfB Stuttgart, zu der auch das 18-jährige Toptalent zählt, steigt schließlich erst in elf Tagen in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison ein. Ulrich ist aber schon jetzt wieder zurück auf dem Rasen – und war am Sonntagnachmittag beim Trainingsstart der U 21 mit dabei. Was sind die Gründe für die Maßnahme?