B14 in Stuttgart gesperrt VW reißt Leiter von Tunnelwand und verursacht heftigen Unfall

Ein 78-Jähriger ist mit seinem VW in der Unterführung Charlottenplatz von der Fahrbahn abgekommen und an der Tunnelwand entlang geschrammt. Es gab mehrere Verletzte. Die B14 ist dort in beide Richtungen gesperrt.