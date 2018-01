VfB Stuttgart Laktattest zum Jahresauftakt

Von lkö 02. Januar 2018 - 12:47 Uhr

Vor der Abreise ins Trainingslager nach La Manga mussten sich die Spieler des VfB Stuttgart einem Laktattest unterziehen. Wir haben die Bilder vom Jahresauftakt am Clubgelände.





Stuttgart - Wie in jedem Jahr werden die VfB-Profis nach der Weihnachtspause auf ihre Fitness getestet. Und so wurden die Schützlinge von Hannes Wolf bereits am Tag nach Neujahr zum obligatorischen Laktattest gebeten.

Hier werden allem voran die Fitnesswerte der Profis untersucht – so kann zum Beispiel eingesehen werden, ob die Spieler ihren Trainingsplan eingehalten und sich gesund ernährt haben. Neuzugang Mario Gomez ist von den Tests indes ausgenommen. Der Rückkehrer wurde bereits im Zuge seiner Vertragsunterzeichnung geprüft.

Mittlerweile läuft das Verfahren des Laktattests mit den neusten Technologien am Laufband ab. Die VfB-Spieler müssen hierfür eine Atemmaske anziehen und joggen. Wir haben die Bilder vom Jahresauftakt am Cannstatter Wasen. Klicken Sie sich durch!