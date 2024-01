VfB Stuttgart: Kranzniederlegung an Gedenkstele

Wie seit dem Jahr 2019 im Rahmen des Erinnerungstags im deutschen Fußball Usus, fand an diesem Freitagvormittag an der Stele vor dem VfB-Clubzentrum eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung statt. VfB-Markenbotschafter Cacau und Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller nahmen sie vor. An der Gedenkstunde nahmen Vertreter der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, der Stolperstein Initiativen Stuttgarts und der Initiative Hotel Silber teil. Ebenso Vertreter aus diversen VfB-Gremien und -Abteilungen.

Riethmüller sprach allen Teilnehmern seinen Dank aus. Das unter anderem für Finanzen zuständige Präsidiumsmitglied mahnte: „Antisemitismus ist heute überall und leider auch im Fußball wieder rasant auf dem Vormarsch und die Zugehörigkeit von Juden zu unserer Gemeinschaft wird in Frage gestellt. Nie wieder ist genau jetzt! Daher dürfen wir gerade vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte hier und heute nicht nachlassen, die Werte Frieden und Freiheit, Demokratie und Vielfalt immer wieder aufs Neue auszusprechen und entschieden zu verteidigen“, so Riethmüller. Die VfB-Vereinsgeschichte „lehrt uns, dass antidemokratische und totalitäre Kräfte stets eng mit Antisemitismus verknüpft sind. Wer jüdisches Leben in Frage stellt, attackiert unsere Werte und unsere Demokratie“, wird Riethmüller in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Weitere Reden kamen von Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart; Brigitte Lösch, Vorsitzende der Initiative Hotel Silber; Werner Schmidt von den Stolperstein-Initiativen Stuttgart und von Mihail Rubinstein, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Er legte in seiner Rede den Fokus auf versöhnende Worte: „Frieden und Versöhnung sind nur möglich, wo Freiheit und Demokratie herrschen. Dies sind die Werte, die uns auch die Mütter und Väter unserer Verfassung mitgegeben haben. Gleichzeitig dürfen wir aus unserem heutigen, gemeinsamen Gedenken die Zuversicht mitnehmen, dass Frieden und Versöhnung immer möglich sind: So, wie wir heute an diesem Ort gemeinsam gedenken.“

Vogt, Wehrle und Kasper besuchten jüdische Gemeinde

Bereits vor über zehn Wochen nahmen Präsident Claus Vogt, der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und Marketingvorstand Rouven Kasper einen Termin wahr, zu dem die jüdische Gemeinde Württemberg geladen hatte. Details dazu lesen Sie in der Bildergalerie.