VfB Stuttgart Kostas Galanopoulos im Fokus des VfB?

Von Heiko Hinrichsen 25. März 2018 - 16:54 Uhr

Griechischen Medienberichten zufolge ist der VfB Stuttgart an Kostas Galanopoulos (links) von AEK Athen interessiert. Foto:AFP

Wie es in Griechenland heißt, soll der VfB Stuttgart Interesse an dem 20 Jahre jungen Konstantinos Galanopoulos haben. Der defensive Mittelfeldspieler steht bei Spitzenreiter AEK Athen unter Vertrag.

Stuttgart/Athen - Laut dem griechischen Sportportal „Talentabout.gr“ soll der VfB den U-21-Nationalspieler Konstantinos Galanopoulos bereits mehrfach intensiv beobachtet haben – und an einer Verpflichtung interessiert sein. Der 20-Jährige ist ein defensiver Mittelfeldspieler vom Tabellenführer AEK Athen, bei dem er mit 16 Saisoneinsätzen in der Liga sowie mit sieben Partien in der Europa League eine tragende Rolle spielt. Galanopoulos besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2021. Doch wie es in Griechenland heißt, sei AEK bereit, den Spieler ziehen zu lassen.

Mehr zum Thema

Neue Spieler für die Sechser-Position

Klar ist aus Stuttgarter Sicht, dass man im defensiven Mittelfeld Handlungsbedarf sieht. Schließlich hat sich auf dieser Position etwa die junge Dortmunder Leihgabe Dzenis Burnic nicht durchsetzen können. Auch Orel Mangala ist schon länger nur noch ein Reservist. Zudem liebäugelt Holger Badstuber, der nach der Winterpause einige Spiele neben Santiago Ascacibar auf der Sechs bestritt, offenbar mit einem Wechsel zu Lazio Rom.

So könnte Konstantinos Galanopoulos perspektivisch in den Stuttgarter Kader passen. Für den Griechen spricht: Mit rund 1,5 Millionen Euro ist sein Marktwert noch nicht astronomisch hoch.