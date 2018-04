VfB Stuttgart gegen Hannover 96 Wer ersetzt Santiago Ascacibar?

Von Gregor Preiß 12. April 2018 - 14:56 Uhr

Santiago Ascacibar fehlt dem VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Foto: Baumann

Die drängendsten Fragen beim VfB Stuttgart vor dem Duell mit Hannover 96 lauten: Wer ersetzt Santiago Ascacibar? Und wie geht es Timo Baumgartl?

Stuttgart - Als großer Freund von Veränderungen ist Tayfun Korkut noch nicht in Erscheinung getreten, seit er auf der Trainerbank des VfB Stuttgart das Sagen hat. Warum auch? Mit Ausnahme des zurückliegenden 0:3 bei Borussia Dortmund verlief die Liaison zwischen Korkut und dem VfB bislang ja auch höchst erfolgreich. Weshalb der 44-Jährige meist derselben Elf das Vertrauen schenkte.

Mehr zum Thema

Am Samstag nun, wenn um 15.30 Uhr Hannover 96 zum Duell der Aufsteiger in Stuttgart zu Gast ist, muss Korkut sein Team neu sortieren. Zum Einen, weil Mittelfeldmotor Santiago Ascacibar nach seiner zehnten gelben Karte aussetzen muss. Zum anderen, weil hinter dem Einsatz von Timo Baumgartl nach seiner Gehirnerschütterung nach wie vor ein Fragezeichen steht. Der Innenverteidiger konnte zuletzt alle Trainingseinheiten voll mitmachen. Weshalb sein Trainer sagt: „Es sieht gut aus bei ihm.“ Weil man aber weiterhin kein Risiko eingehen wolle, wird über seinen Einsatz wohl erst am Spieltag entschieden.

Baumgartl ist wieder voll im Training

Die beiden Personalien Baumgartl und Ascacibar sind eng verknüpft. Für Korkut ergibt sich daraus folgendes Personalpuzzle: Sollte Baumgartl weiter ausfallen, wird Marcin Kaminski in der Innenverteidigung einspringen. Holger Badstuber wäre an der Seite von Dennis Aogo der erster Anwärter auf die vakante Position im defensiven Mittelfeld. So sähe zumindest die naheliegendste Lösung aus.

Kehrt der 22-jährige Baumgartl nach vier Spielen Pause hingegen zurück, wäre er in der Abwehrzentrale neben Benjamin Pavard gesetzt. Für Kaminski gäbe es dann keinen Platz in der Abwehr, genausowenig wie für Badstuber – weil der 29-Jährige ohne Ascacibar auf der Sechser-Position unverzichtbar erscheint.

Mit einer gänzlich neuen Konstellation, etwa wieder mit Christian Gentner, Dzenis Burnic oder Orel Mangala als Absicherung vor der Abwehr, würde der VfB-Coach sehr überraschen. Und was sagt Korkut: „Ich will die Trainingseinheiten bis Samstag noch abwarten.“