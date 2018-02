VfB Stuttgart Korkut lobt Kompaktheit – Badstuber trainiert nicht voll

Von pma 12. Februar 2018 - 15:48 Uhr

Tayfun Korkut hat mit dem VfB Stuttgart vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Lage beim VfB Stuttgart hat sich nach dem wichtigen Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach etwas entspannt. Der Trainer Tayfun Korkut findet lobende Worte für seine Mannschaft. Holger Badstuber tritt derweil etwas kürzer.

Stuttgart - Neun Feldspieler und zwei Torhüter hat Tayfun Korkut am Montagmorgen beim Spielersatztraining auf dem Trainingsplatz begrüßt – die Startelf vom Sieg gegen Borussia Mönchengladbach arbeitete hingegen rein regenerativ im Kraftraum. „Das muss auch so sein. Wenn man so viel investiert hat, muss man sich erholen“, fand Korkut lobende Worte für seine Mannschaft, die aufopferungsvoll gekämpft hatte. Die Reservisten arbeiteten intensiv, lediglich Holger Badstuber absolvierte nicht das volle Spielersatztraining. „Das war so besprochen, Holger wird individuell gesteuert, da er ja aus einer längeren Pause kommt.“

Sonderlob von Korkut

Kampfeswille, Engagement, Zweikampfführung – vieles stimmte beim Heimdebüt des neuen Trainers. Besonders hervor hob Korkut allerdings die Kompaktheit der Mannschaft. „Wir waren da sehr stabil, haben kaum Räume angeboten und einer der spielstärksten Mannschaften der Liga wenig angeboten.“

Auch die Laufleistung sei sehr gut gewesen. So spulten Kapitän Christian Gentner, Santiago Ascacibar und Daniel Ginczek je über zwölf Kilometer ab und gehörten zur ligaweiten Top Ten des Spieltags. „Bei der Beurteilung der Laufdaten muss man vorsichtig sein. Man kann auch viel falsch laufen, wenn man so große Strecken abreißt“, sagte Korkut einschränkend, war aber insgesamt dennoch zufrieden. „Vor allem für Daniel freut es mich. Er hat zum ersten mal seit langer Zeit wieder 90 Minuten auf dem Platz gestanden und das lange auch in ungewohnter Rolle auf dem Flügel“, erteilte er dem Siegtorschützen ein Extralob.

An diesem Dienstag hat die Mannschaft frei. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Spiel in Augsburg. Dort hat der VfB viel gut zu machen. Lediglich im Schnitt 0,61 Punkte holte der Club dort bislang. Nur gegen die Bayern und Leipzig hat der VfB eine schlechtere Auswärtsbilanz.