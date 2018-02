VfB Stuttgart Korkut gibt seinen Siegern zwei Tage frei

Von Gregor Preiß 25. Februar 2018 - 16:36 Uhr

Die VfB-Profis haben Spaß beim Training Foto: Baumann

Nach dem dritten 1:0-Sieg in Folge gestattet VfB-Trainer Tayfun Korkut seinen Profis erstmals zwei freie Tage. Ab Mittwoch gilt dann das volle Augenmerk der nächsten Aufgabe: Dem Duell am kommenden Sonntag beim 1. FC Köln.

Stuttgart - 60 Minuten mussten die Ersatzspieler des VfB Stuttgart am Sonntag beim Auslaufen der Kälte trotzen, dann durften auch sie unter die heiße Dusche und sich auf zwei freie Tage freuen. Die nämlich gewährt Trainer Tayfun Korkut seinen Schützlingen, nachdem sie am Samstag beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt den dritten Erfolg in Serie eingefahren hatten. „Wir haben in der Vergangenheit sehr intensiv trainiert, außerdem ist die Woche bis zum kommenden Spiel lang“, begründete Korkut die etwas längere Pause. In der Regel gibt es nach Spielen nur einen trainingsfreien Tag.

Mehr zum Thema

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist der VfB beim Tabellenschlusslicht 1. FC Köln gefordert. Sorge, dass bei seiner Mannschaft Selbstzufriedenheit die Erfolgsserie reißen lassen könnte, hat der 43-Jährige nicht. „Dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht. In unserer Kabine sitzt so viel Erfahrung. Die Spieler können die Situation sehr gut einschätzen und werden sich in Köln aufs Neue beweisen.“