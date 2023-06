1 Präsident Claus Vogt und Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart – bald soll ein Sportvorstand kommen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am 5. Juni ist für den VfB Stuttgart die Saison in der Fußball-Bundesliga zu Ende gegangen. Der Plan für die Tage danach: eine schonungslose Analyse von zwei Spielzeiten, in denen der Club nur haarscharf dem erneuten Abstieg entronnen ist. Nun ist der Vorbereitungsstart für die kommende Runde bereits in Sicht – am 6. Juli soll es losgehen. Aber was ist nun eigentlich analysiert worden?