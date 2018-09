VfB Stuttgart Kinder und Profis beim gemeinsamen Showtraining

Von red 04. September 2018 - 18:45 Uhr

Trotz des Fehlstarts in die Bundesliga kann man am Trainingsgelände des VfB Stuttgart noch lachen. Der Fritzle-Club lud zahlreiche Kinder zum Showtraining mit den Profis ein. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - An diesem Dienstag fand am Trainingsgelände des VfB Stuttgart das beinahe schon traditionelle Showtraining des Fritzle-Clubs statt. Zahlreiche Kinder hatten die Gelegenheit, ein Mal mit ihren großen Idolen zusammen auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen.

Trotz des Fehlstarts in die Fußball-Bundesliga strahlte in Bad Cannstatt nicht nur die Sonne – auch für die Mitglieder des Fritzle-Clubs gab es viel Grund zur Freude. Bis auf Hans Nunoo Sarpei und die berufenen Nationalspieler nahmen alle Akteure des Profikaders an der Veranstaltung in der Mercedesstraße teil.

Wir waren mit der Kamera vor Ort auf dem Cannstatter Wasen und haben die schönsten Impressionen vom Showtraining beim VfB Stuttgart zusammengetragen. Klicken Sie sich durch!