VfB Stuttgart Kehrt Anastasios Donis früher zurück?

Von red 15. Oktober 2018 - 11:13 Uhr

Stuttgarts Anastasios Donis (rechts) arbeitet in Griechenland an seinem Comeback. Foto: Pressefoto Baumann

Stuttgarts Angreifer Anastasios Donis macht offenbar vielversprechende Fortschritte in seiner Reha. Es scheint möglich, dass der Grieche früher als erwartet wieder in das Geschehen eingreifen kann.

Stuttgart - Anastasios Donis macht offenbar große Fortschritte in der Reha. Die absolviert er bei Georgias Kagias in Athen. Der griechische Wunderheiler hält dabei engen Kontakt zu den Medizinern in Stuttgart, alle Schritte werden entsprechend dokumentiert. Die Nachrichten, die zuletzt aus Athen nach Stuttgart übermittelt wurden, lassen nun offenbar den Schluss zu, dass Donis schneller als erwartet zurück sein könnte. Mit sechs bis acht Wochen Ausfallzeit rechnete man ursprünglich nach seinem Muskelbündelriss aus dem Spiel gegen Werder Bremen.

Mehr zum Thema

Donis macht Fortschritte

Gute zwei Wochen ist es nun her, dass der pfeilschnelle Grieche humpelnd in die Katakomben geführt wurde. Seitdem wird er bei Kagias intensiv behandelt, bis zu sechs Stunden täglich. Eine Kernspintomografie lässt nun hoffen. „Die Untersuchung hat eine Verbesserung gezeigt“, wird Donis im „kicker“ (Montagsausgabe) zitiert. Der Stürmer hält es für möglich, dass er bereits beim übernächsten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder eine Option für den neuen Trainer Markus Weinzierl sein könnte.

„Anfangs sind wir von fünf bis sechs Wochen Pause ausgegangen. Ich hoffe aber, dass es schneller geht“, so Donis weiter. In den kommenden Tagen wird er nach Stuttgart zurückkehren, um dort Schritt für Schritt an seiner Rückkehr in das Mannschaftstraining zu arbeiten. Weinzierl dürfte es freuen. Schließlich ist Donis geradezu prädestiniert für den vom Trainer präferierten Umschaltfußball.