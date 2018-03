VfB Stuttgart Christian Gentner spricht über mögliches Karriereende

Von red 26. März 2018 - 10:20 Uhr

VfB-Kapitän Christian Gentner warnt vor dem kommenden Gegner HSV. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Kapitän Christian Gentner warnt in einem Interview vor Selbstzufriedenheit, dem kommenden Gegner Hamburger SV und spricht über die Europa League.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist punktemäßig voll im Soll und kann sogar noch den internationalen Wettbewerb erreichen. Doch VfB-Kapitän Christian Gentner schlägt defensive Töne an. In einem Interview mit dem „kicker“ (Printausgabe) spricht er über das große Ziel Klassenerhalt, warnt vor dem kommenden Gegner und gibt Einblicke in seine Planungen in Sachen Karriereende. Hier die wichtigsten Aussagen:

Christian Gentner über .... die mögliche Qualifikation für die Europa League

„So denkt bei uns keiner. Wir wollen so schnell wie möglich weitere Punkte für den Klassenerhalt holen und sind deshalb nur auf das Spiel gegen den HSV fokussiert.“

Christian Gentner über ... mögliche Stolpersteine im Saisonendspurt

„Selbstzufriedenheit könnte nicht nur, sie würde uns sicher aus dem Tritt bringen. Wir sind keine Mannschaft, die von der Qualität deutlich über anderen steht. Wir haben uns alles hart erarbeiten müssen, haben zuletzt alle Siege mit nur einem Tor Vorsprung errungen. [...] Wir gehören seitdem punktemäßig zu den Topteams der Liga. Aber wir sind in Wirklichkeit keine Spitzenmannschaft. Das wissen wir.“

Christian Gentner über ... den kommenden Gegner HSV

„Die Mannschaft strotzt sicher nicht vor Selbstvertrauen, aber sie steht mit dem Rücken zur Wand und kann nur noch gewinnen. Dass alle den Klub abgeschrieben haben, und dass der neue Trainer in der Länderspielpause der Mannschaft neue Ideen nahebringen kann, macht sie sehr gefährlich.“

Christian Gentner über ... seine eigene Leistung in den letzten Monaten

„Es ist sicher so, dass ich in den vergangenen Jahren eine höhere Konstanz in meine Leistungen gebracht habe. Was auch mit meiner Erfahrung zu tun hat. Als junger Spieler hat man größere Schwankungen. Außerdem bin ich ruhiger und entspannter geworden, was die Bewertungen meiner Person von außen angeht.“

Christian Gentner über ... ein mögliches Karrierende 2019, wenn sein Vertrag ausläuft

„Stand heute kann ich mir nicht vorstellen, 2019 aufzuhören. Mein Körper und meine Leistungen signalisieren mir nichts anderes. Ich weiß, meinen Beruf wertzuschätzen und was es mir bedeutet, dabei zu sein und meine Erfahrung weiterzugeben. Aber ich weiß auch, wie schnelllebig der Fußball ist.“

Christian Gentner über ... einen möglichen Wechsel zu einem anderen Club

„Ich möchte nie etwas ausschließen, aber natürlich ist es denkbar, dass ich meine Karriere - wann auch immer - beim VfB beenden werde.“