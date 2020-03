1 Trainer Murat Isik empfängt mit seiner U17 die Altersgenossen der SpVgg Greuther Fürth in der Junioren-Bundesliga. Foto: Baumann

Die U17 des VfB Stuttgart empfängt an diesem Sonntag die Altersgenossen von der SpVgg Greuther Fürth. Wir sind vor Ort und tickern live.

Stuttgart - Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Darmstadt 98 ist die VfB U17 mit Trainer Murat Isik gut aus der Winterpause gestartet – in der Vorwoche gab es an der Säbener Straße gegen den FC Bayern allerdings nichts zu melden (Endstand 0:3). Mit 28 Punkten auf der Habenseite steht die Nachwuchsmannschaft der Weiß-Roten in der Liga auf dem fünften Platz, hat sowohl mit dem Titelrennen als auch mit dem Abstiegskampf nichts zu tun.

Damit Letzteres auch so bleibt, ist ein Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (20 Punkte, Platz zehn) Pflicht. Das „kleine Kleeblatt“ kommt an diesem Sonntag nach Bad Cannstatt. Anstoß auf dem „Einser“, dem Trainingsplatz eins auf dem Vereinsgelände, ist um 13.30 Uhr. Wir sind vor Ort und bieten einen Liveticker von der Partie an.