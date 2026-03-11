Die U 17 des VfB Stuttgart jagt einen clubeigenen Rekord. Auch weil Trainer Daniel Jungwirth so einiges anders macht, als man es vielleicht von einem NLZ-Coach erwartet.
Seit sage und schreibe 18 Spielen ist die U 17 des VfB Stuttgart ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 20. September 2025, damals unterlag der VfB dem FC Bayern München auswärts mit 3:5. Es war der dritte Spieltag der Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga, seither hat die Mannschaft nicht mehr verloren, und rechnet man die Siege im WFV-Pokal gegen Freiberg und Ulm mit ein, so sind es seit dem 3:2 am vergangenen Samstag beim Tabellenzweiten FC Augsburg eben jene 18 Partien ohne Niederlage.