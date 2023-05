1 Nat Phillips (rechts) machte in Aue ein ganz starkes Spiel. Foto: Baumann

Nat Phillips hat sich beim VfB schnell Respekt verschafft – was Jürgen Klopp in Liverpool nicht verwundert: „Er ist stark und flink“, sagt der Coach der Reds, die Phillips verliehen haben: „Dazu kommt tonnenweise Mut.“









Stuttgart - Es gibt wieder Hoffnung für die Anhängerschaft der Wanderers aus der nordenglischen Stadt Bolton. Mit einem Team aus Teenagern stolpern The Trotters, einst Stammkraft in der englischen Premier League, derzeit in der dritten Liga von einer 0:5-Niederlage zur nächsten. Punktlos sind die Wanderers bis auf den letzten Tabellenplatz abgeschmiert. In dieser Woche gab es nun den ersten Lichtblick: Ein britischer Investor ist eingestiegen – und hat die drohende Insolvenz abgewendet.