9 Josha Vagnoman absolvierte erstmals nach seiner Verletzungspause wieder das volle Trainingsprogramm. Foto: Baumann

Nach der Klatsche in Dortmund ist der VfB Stuttgart wieder ins Training und damit in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg eingestiegen.















Zwei Tage frei gab es für die Profis des VfB Stuttgart nach der bitteren 0:5-Klatsche in Dortmund am Wochenende. Die letzten am Stück, denn ab sofort lässt das Programm der Liga bis zur WM-Pause keine längeren Unterbrechungen im Trainingsbetrieb mehr zu.

Am Dienstag hat nun die Vorbereitung auf das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) gegen den FC Augsburg begonnen – und dabei konnten gute Nachrichten vermeldet werden.

Trio kehrt zurück

Josha Vagnoman, der zuletzt wegen eines Knochenödems ausgefallen war, absolvierte nach längerer Zeit mal wieder eine komplette Trainingseinheit mit seinen Teamkollegen. Dazu kehrten die Torhüter Fabian Bredlow (Erkältung) und Florian Schock (Schulterverletzung) in den Kreis des Bundesligateams zurück. Kürzer treten musste dagegen Enzo Millot.

Der französische Mittelfeldspieler absolvierte wegen muskulärer Probleme nur eine Laufeinheit. Auch Pascal Stenzel, der wegen einer Erkältung das Auswärtsspiel in Dortmund verpasst hatte, wurde noch geschont. Das 0:5 beim BVB war schon zuvor aufgearbeitet worden. Am Ende der Einheit am Dienstagnachmittag redete Michael Wimmer, der Interimstrainer, dennoch lange mit Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou.