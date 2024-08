VfB Stuttgart: Jetzt offiziell: Deniz Undav stürmt weiter für den VfB

12 Hat erreicht, was er wollte: Deniz Undav spielt künftig mit dem VfB in der Champions League. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die teuersten Einkäufe der VfB-Vereinsgeschichte. Foto: Baumann

Nach schier endlosen Verhandlungen sind der VfB Stuttgart und Deniz Undav endlich am Ziel. Der Vizemeister und der englische Premier-League-Club Brighton & Hove Albion verständigten sich auf einen Transfer des 28-Jährigen zum VfB, wohin der Stürmer in der vergangenen Saison nur ausgeliehen war. Die Ablösesumme bewegt sich im Bereich von 27 Millionen Euro und kann mit Boni die 30-Millionen-Marke knacken. Nie hat der VfB Stuttgart in seiner Vereinsgeschichte mehr Geld für einen Spieler ausgegeben. Der bisherige Rekordtransfer liegt erst wenige Wochen zurück: 21 Millionen Euro für Ermedin Demirovic.