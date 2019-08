11 Marc Oliver Kempf und Orel Mangala im neuen Trikot des VfB Stuttgart. Foto: VfB

Jetzt ist es auch offiziell: Das dritte Trikot der aktuellen Saison haben die Fantastischen Vier für den VfB Stuttgart gestaltet. Wir haben die ersten Bilder.

Stuttgart - Im Stadtpalais in Stuttgart wird derzeit die Ausstellung zum 30-Jahr-Jubiläum der Fantastischen Vier gezeigt – und am Mittwochabend ein ganz neues Kapitel der Hip-Hop-Band geschrieben. Denn nun sind Michi Beck, Thomas D., Smudo und AndYpsilon auch offizielle Trikot-Designer.

Das Quartett hat das dritte Shirt in der aktuellen Kollektion des VfB Stuttgart gestaltet – weil 1989 nicht nur die Fanta 4 gegründet wurden, sondern auch das Unternehmen Jako, der neue Ausstatter des VfB – und die Weiß-Roten standen im Uefa-Cup-Finale gegen den SSC Neapel. Am Mittwochabend wurde das neue Trikot, das an das Shirt von vor 30 Jahren erinnern soll, im Stadtpalais vorgestellt. In Schwarz ist es gehalten mit weißem Brustring. Erinnerung an 1989 ist der große Mercedes-Stern in der Mitte über dem Brustring. Vor 30 Jahren prangte an dieser Stelle das Logo des Sponsors Südmilch. Dazu gibt’s das Logo „8993“, das auch das Gründungsjahr des VfB (1893) ins Zahlenspiel mit aufnimmt. Wie früher sind die Logos geflockt – mit samtiger Oberfläche.

„Viel Herzblut reingesteckt“

„Wir sind stolz darauf, mit unseren einzigartigen Partnern Jako und den Fantastischen Vier ein so einmaliges Projekt durchgeführt zu haben. Diese Sportlifestyle-Kollektion verbindet die einzigartige DNA unserer Heimatstadt: Fußball und Hip-Hop“, sagte VfB-Marketingvorstand Jochen Röttgermann. Michi Beck, der selbst ernannte Fashion-Beauftragte der Fantastischen Vier, meinte: „Der Gestaltungsprozess hat großen Spaß gemacht und wir waren erstaunt, wie viel kreativer Freiraum auf so einem Trikot möglich ist. Ich hoffe, den Fans gefällt es. Wir haben viel Herzblut in den „Troyen Begleiter“ gesteckt.“ Die Idee sei bereits vor eineinhalb Jahren entstanden.

Wann der VfB erstmals im Ausweichtrikot aufläuft, ist auch schon klar: im Heimspiel am 17. August gegen den FC St. Pauli. Neben dem schwarzen Shirt gibt es die klassischen Trikot-Kombinationen Weiß-Rot und Rot.

