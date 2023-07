11 Martin Harnik (li.) erzielte im Januar 2011 das 1:0 für den VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05. In unserer Bildergalerie: Weitere Fotos aus dem damaligen Duell. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das Trainingslager in der Türkei war gerade zu Ende, der Rückrundenauftakt stand an, und der VfB Stuttgart hatte wahrlich sportliche Sorgen. Doch auch andere Probleme. Zum Beispiel mit einem Weltmeister, der nicht mehr bei den Weiß-Roten bleiben wollte. Der Spieler meinte: „Für den VfB und für mich wäre es die beste Lösung, wenn wir uns wieder trennen würden.“ Der damalige Trainer sagte: „Er hat spielerische Stärken, die er in einer funktionierenden Mannschaft besser zum Tragen bringen könnte. Wir stecken allerdings im Abstiegskampf – da sind andere Tugenden gefragt.“