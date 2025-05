VfB Stuttgart ist Pokalsieger: „Es ist unfassbar“ – die großen Emotionen nach Spielende

1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt bejubeln den Pokalsieg. Foto: imago/Jan Huebner

Maximilian Mittelstädt sucht nach Worten, Sebastian Hoeneß muss ein TV-Interview vorzeitig beenden: Auf und neben dem Rasen spielen sich am Samstag in Berlin besondere Szenen ab.











Link kopiert



Um 22.21 Uhr ging das Objekt der Begierde endgültig an den VfB Stuttgart über: Kapitän Atakan Karazor betrat die Bühne, nahm den gut sechs Kilogramm schweren DFB-Pokal aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entgegen – und reckte ihn jubelstrahlend in den Berliner Nachthimmel. Was folgte, war eine riesige Stuttgarter Party auf dem Rasen und in der Kurve, wo die Fans den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte nach dem 4:2 gegen Arminia Bielefeld lautstark besangen.