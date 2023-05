1 Sasa Kalajdzic hat große Fortschritte gemacht – doch kann er Nicolas Gonzalez ersetzen? Foto: Baumann

Nichts hätte die Mannschaft des VfB Stuttgart vor dem Saisonstart härter treffen können als der verletzungsbedingte Ausfall von Nicolas Gonzalez. Wer kann die Lücke schließen? Folgt ein vorübergehender Systemwechsel?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der 31 Jahre alte Abwehrhüne Lamine Koné von Racing Straßburg ist ziemlich genau das, was man den Schrecken eines Stürmers nennt. 1,89 Meter groß, geschätzte 90 Kilo schwer, ein Mann, der verloren gegangene Schnelligkeit mit kompromisslosen Grätschen kompensiert – notfalls auch in einem Testspiel. So lange sprang der Ivorer am vergangenen Samstag in die Beine des ungleich flinkeren Nicolas Gonzalez, bis der Angreifer des VfB Stuttgart noch vor der Pause verletzt vom Platz humpelte.