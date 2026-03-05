VfB Stuttgart in Sindelfingen: VfB-Fest im Sommer – die Innenstadt wird zur Fanmeile

1 Der VfB Stuttgart setzt sich im Sommer in Richtung Sindelfingen in Bewegung. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Unter mehr als 30 interessierten Kommunen hat sich Sindelfingen durchgesetzt. Der Fußball-Bundesligist macht auf seiner „Ländle-Sommertour“ halt in der City.











Die „VfB im Ländle-Sommertour 2026“ wird im Sommer in Sindelfingen Station machen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach hatten über 30 Städte und Gemeinden im Land ihr Interesse bekundet, Gastgeber der Sommertour des VfB Stuttgart zu werden. Sindelfingen sei nun eine von fünf ausgewählten Kommunen. Der genaue Termin sowie die Programmdetails würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.