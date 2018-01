VfB Stuttgart in La Manga Beim letzten Training geben die Profis noch mal Gas

Von red 09. Januar 2018 - 17:32 Uhr

Die Profis des VfB Stuttgart sind am Dienstag aus dem Trainingslager im spanischen La Manga abgereist. Doch am Morgen hatten die Spieler noch mal kräftig trainiert. Wir haben die Bilder.





21 Bilder ansehen

Stuttgart/La Manga - Nach einer Woche unter der Sonne Spaniens sind die Profis des VfB Stuttgart am Dienstag wieder in heimische Gefilde zurückgekehrt, doch nicht ohne am Morgen noch mal eine Trainingseinheit abzuhalten.

Mehr zum Thema

Die gute Nachricht war, dass Benjamin Pavard wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, nachdem er beim Testspiel gegen den KV Oostende nach einem Zusammenprall verletzt den Platz verlassen musste. Somit steht einem Einsatz des französischen Nationalspielers zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC nichts mehr im Wege.

Währenddessen haben Timo Baumgartl und Marcin Kaminski lediglich individuell trainiert. Der Grund: Die beiden sind beim Testspiel gegen Oostende über die volle Distanz gegangen.

Auch am letzten Tag des Trainingslagers gaben die Profis des VfB Stuttgart so richtig Gas:

Am Nachmittag hieß es: „Adios España“ ...

... und „Willkommen zu Hause!“

Wir sind zurück in der Heimat. Schönen Abend euch! ✌ #VfB pic.twitter.com/YQOEsIsMW0— VfB Stuttgart (@VfB) 9. Januar 2018

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle