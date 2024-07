VfB Stuttgart in Japan: Für Cacau ist es ein bisschen wie nach Hause kommen

1 VfB-Legende Cacau (links, mit Marketing-Vorstand Rouven Kasper) ist Teil der VfB-Delegation in Japan. Foto: Pressefoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart hat auf seiner Japan-Tour auch Markenbotschafter Cacau dabei. Der ehemalige Stürmer ließ seine Karriere bei Cerezo Ozaka ausklingen und erinnert sich an die Zeit damals zurück.











Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren wagte Cacau noch einmal das große Abenteuer. Auf der Zielgeraden seiner Spielerkarriere zog es ihn nach Japan – zu Cerezo Osaka. Dort blieb er für eine Saison, ehe er die Kickschuhe an den Nagel hängte. Doch auch wenn es nur eine Saison im Land der aufgehenden Sonne war, die Zeit in Japan blieb nachhaltig in Erinnerung. Im Gespräch blickt er auf die Unterschiede der Kulturen, seine damalige Zeit bei Cerezo und zeigt auf, was der VfB durch seinen Trip nach Fernost gewinnen kann.