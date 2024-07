VfB Stuttgart in Japan: Alles Wissenswerte zum Fernost-Trip der Weiß-Roten

Ganze 73 Jahre ist es her, da gab der VfB Stuttgart den Vorreiter. Die Mannschaft von Trainer Georg Wurzer, gerade eben erst deutscher Meister geworden, machte sich am 10. Juni 1951 auf, den amerikanischen Kontinent zu erkunden. In Mexiko landete die Mannschaft um Karl Bögelein, Robert Schlienz, Erich Retter und Karl Barufka, um den deutschen Fußball bekannter zu machen. Der VfB war damals der erste deutsche Club überhaupt, der sich zu so einer Reise aufmachte. Das Wort Marketing war noch nicht einmal erfunden, als sich der Tross nach Übersee begab.

Heutzutage sind solche Reisen an der Tagesordnung. Der Verband der deutschen Proficlubs, die DFL, fordert und fördert solche Reisen. So war der VfB in den letzten Jahren unter anderem in Südafrika und den USA – bezahlt wurden die Trips großteils von der DFL. So ist es nun auch beim Trip nach Fernost. Ab Donnerstag, 25 Juli, bis Donnerstag, 1. August, absolviert der VfB die dritte Auflage der offiziellen „Bundesliga Japan Tour“, die Atakan Karazor, Ermedin Demirovic und Co. nach Osaka, Kyoto und Hiroshima führen wird.

Marketingtrip mit Markenbotschaftern

Von der Reise verspricht sich der Bundesligist allerdings mehr und darf das auch. Denn der VfB hat dort bereits eine gewachsene Historie. Kaum ein anderer deutscher Club hatte bisher mehr Japaner unter Vertrag als die Schwaben. Acht sind es an der Zahl, die Nachwuchsspieler um Rinto Hanashiro einmal nicht mitgezählt. Kein anderer Bundesligist kann von sich behaupten, dass ehemalige Kicker und heutige Vereinslegenden und Marketingbotschafter im Land der aufgehenden Sonne schon gewirkt haben. Beim VfB sind es gleich zwei. Cacau (2014-2015 bei Cerezo Osaka) und Guido Buchwald (insgesamt sechs Jahre als Spieler, Trainer und Sportchef bei den Urawa Red Diamonds, wurde dort japanischer Meister und Pokalsieger). Neben den beiden gehören auch die Ehemaligen Shinji Okazaki und Gōtoku Sakai zur weiß-roten Reisegruppe.

70 Personen umfasst diese insgesamt. Sie besteht aus Lizenzspielern, Trainerteam, Staff, Legenden, VfB-Mitarbeitern und dem VfB-Maskottchen Fritzle. Angeführt wird die schwäbische Delegation von den beiden Vorständen Rouven Kasper (Marketing) und Fabian Wohlgemuth (Sport). „Wir versuchen, der Mannschaft diese Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Alles ist top organisiert“, sagt Kasper. „Aber trotzdem ist es ein langer Flug und in Japan ist es sehr heiß. Das werden die Jungs spüren. Aber es ist eben auch eine Saisonvorbereitung und diese Veränderung muss nicht nur schlecht sein.“

Schwieriger Balanceakt

Der Truppe muss ein schwieriger Balanceakt gelingen. Denn klar im Fokus steht es, dort mehr Fans zu generieren und Marketingerfolge zu erzielen. „Das ist für uns eine wirtschaftlich relevante Reise – unabhängig davon sind wir Botschafter für Deutschland, die Bundesliga und Stuttgart“, sagte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb. „Wir wollen Märkte aufbauen sowie die Fanbase aktivieren und ausbauen.“ Doch die wirtschaftlichen Ziele sind das eine. Das andere sind die wichtigen Trainingseinheiten, die durch lange Flüge, enge Terminpläne und dicht getaktete öffentliche Auftritte verloren gehen. Erschwerend kommt noch dazu, dass es in Japan aktuell eine Hitzewelle von historischem Ausmaß zu beobachten gilt, die Marke von 35 Grad wird fast täglich gerissen. Und das alles in der wichtigen Vorbereitungsphase rund drei Wochen vor dem Pflichtspielstart am 17. August (Supercup gegen Bayer 04 Leverkusen). Trainer Hoeneß weiß um die Umstände, kann sie aber nicht ändern und will sich auch nicht groß beschweren. „Schließlich will ich gute Spieler haben – und die Kosten eben Geld.“

Geld, dass der VfB wenn möglich durch neue Marketingdeals in Fernost generieren will. Deswegen sind unter anderem Veranstaltungen und Events mit Porsche und Mercedes geplant, beide Investoren sind mit an Bord für die Reise.

Termine und Standorte

Los geht es für den VfB über München nach Tokio, dann nach Osaka. Von dort wird es nach Kyoto gehen, wo eine öffentliche Trainingseint (27. Juli, 3 Uhr nachts deutsche Zeit) und ein Testspiel gegen Kyoto Sanga FC (28. Juli, 19 Uhr Ortszeit, 12 Uhr deutsche Zeit) anstehen. Dazu kommen repräsentative Termine und Trainingseinheiten hinter verschlossener Türe. Etwa 340 Kilometer entfernt treffen die Stuttgarter später auf den Tabellenfünften der vergangenen J-League-Saison Sanfrecce Hiroshima mit dem deutschen Trainer Michael Skibbe. Von 18.30 Uhr Ortszeit an (11.30 Uhr deutscher Zeit) rollt der Ball dort. Gespielt werden wird in den neuen Trikots, auch das neue Auswärtstrikot soll wohl zum Einsatz kommen. „Die Trikots sind beflockt, die Spielpaarungen angebracht. Jetzt kommen noch die Feinheiten“, sagt Michael Meusch, VfB-Zeugwart. „Wir haben circa 60 Kisten für das Trainingslager gepackt, das sind zwischen 1,8 und 2 Tonnen.“

Das ist der VfB-Kader für die Japan-Tour

Torhüter: Fabian Bredlow, Stefan Drljaca, Alexander Nübel.

Feldspieler: Ramon Hendriks, Josha Vagnoman, Yannik Keitel, Angelo Stiller, Ermedin Demirovic, Wooyeong Jeong, Nick Woltemade, Frans Krätzig, Silas, Pascal Stenzel, Atakan Karazor, Justin Diehl, Jamie Leweling, Thomas Kastanaras, Dan-Axel Zagadou, Jeff Chabot, Anthony Rouault, Ömer Beyaz, Christopher Olivier, Efe Korkut, Maximilian Herwerth, Luca Raimund, Anrie Chase, Samuele Di Benedetto, Moussa Cisse

