VfB Stuttgart in Heilbronn: Demirovic in der Startelf – das Testspiel gegen Fortuna Sittard im Liveticker

Die Stuttgarter messen sich im Frankenstadion mit dem Tabellenzehnten der Vorsaison in der niederländischen Eredivisie. Wir sind in Heilbronn vor Ort und tickern die Partie.

Im dritten Testspiel der laufenden Sommervorbereitung trifft der VfB Stuttgart am Samstag (14 Uhr) auf den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard. In der Partie über zweimal 60 Minuten ist bei hochsommerlichen Temperaturen auch der neue Stürmer Ermedin Demirovic erstmals im VfB-Trikot im Einsatz. Wie fügt er sich ein? Und welche Spieler können sonst noch auf sich aufmerksam machen? Wir sind im Heilbronner Frankenstadion vor Ort und berichten im Liveticker über das Spiel.

In der kommenden Woche geht es für den VfB dann nach einigen Trainingstagen in Bad Cannstatt nach Fernost: Am Freitag bricht die Mannschaft zu ihrer Japan-Reise auf, bei der auch zwei Testspiele gegen Kyoto Sanga FC (28. Juli) und Sanfrecce Hiroshima (1. August) anstehen.